Германия останавливает сертификацию Северного потока-2

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил об остановке сертификации проекта "Северный поток - 2" после признания Россией подконтрольных незаконным вооруженным формированиям территорий Украины как "независимых".
Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt, во вторник, 22 февраля.
Канцлер страны осудил решение Владимира Путина, назвав его серьезным нарушением интернационального права со стороны Российской Федерации.
Напомним, что накануне Путин признал "независимость" захваченных боевиками территорий Луганской и Донецкой областей. В присутствии главарей псевдореспублик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника он подписал указы о признании ОРДЛО и призвал Госдуму и Совет федерации немедленно признать самопровозглашенные республики.
Он также заключил с главарями боевиков договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
Он также заключил с главарями боевиков договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
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