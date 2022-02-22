Германия останавливает сертификацию Северного потока-2

13:41 22 Февраль Киев, Украина

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил об остановке сертификации проекта "Северный поток - 2" после признания Россией подконтрольных незаконным вооруженным формированиям территорий Украины как "независимых".



Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt, во вторник, 22 февраля.



Канцлер страны осудил решение Владимира Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt, во вторник, 22 февраля.Канцлер страны осудил решение Владимира Путина , назвав его серьезным нарушением интернационального права со стороны Российской Федерации.

"Сегодняшнее положение дел совершенно другое", - сказал он во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии в Берлине и добавил, что Путин нарушил не только Минские договоренности, но и устав ООН, предусматривающий гарантии территориальной целостности и суверенитета государствам.

Напомним, что накануне Путин признал "независимость" захваченных боевиками территорий Луганской и Донецкой областей. В присутствии главарей псевдореспублик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника он подписал указы о признании ОРДЛО и призвал Госдуму и Совет федерации немедленно признать самопровозглашенные республики.



Он также заключил с главарями боевиков договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.