Германия намерена в 2022 году сократить зависимость от газа из РФ

14:18 25 марта Киев, Украина

Министерство экономики Германии намерено в 2022 году сократить зависимость от газа из России с 55% до 30%.





При этом отмечается, что к концу марта зависимость Германии от российского природного газа уже составляла лишь 40% вместо прежних 55%. Это стало возможным "из-за изменений в закупках газа". Из 46 млрд кубометров газа, которые Германия ежегодно получает из России, значительная часть уже заменена поставками сжиженного природного газа.



Снизить зависимость немецкое правительство рассчитывает за счет трех терминалов по приему сжиженного природного газа с танкеров, арендуемых энергетическими компаниями RWE и Uniper. Об этом пишет SpiegelПри этом отмечается, что к концу марта зависимость Германии от российского природного газа уже составляла лишь 40% вместо прежних 55%. Это стало возможным "из-за изменений в закупках газа". Из 46 млрд кубометров газа, которые Германия ежегодно получает из России, значительная часть уже заменена поставками сжиженного природного газа.Снизить зависимость немецкое правительство рассчитывает за счет трех терминалов по приему сжиженного природного газа с танкеров, арендуемых энергетическими компаниями RWE и Uniper.

Также в этом году периоду Германия планирует вдвое сократить импорт российской нефти.



Отмечается, что к лету 2024 года Германия намерена достичь почти полной независимости от российского газа.