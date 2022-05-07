Германия и Нидерланды запускают добычу газа

12:56 05 мая Киев, Украина

Германия и Нидерланды собираются начать добычу газа на шельфе в Северном море, чтобы быстрее избавиться от зависимости от российского газа.

Правительство земли Нижняя Саксония и голландская энергетическая компания ONE-Dyas BV намерены добывать природный газ из подводных месторождений в 20 км к северу от немецких островов Боркум и Схирмонниког. Окончательное инвестиционное решение ожидается к лету, а бурение может начаться к концу 2024 года, пишет Bloomberg.



Германии удалось снизить свою зависимость от российского сырья с более чем 50% до 35% в прошлом году за счет обеспечения экстренных поставок сжиженного природного газа, но дальнейший прогресс может быть затруднен, поскольку крупнейшая экономика Европы пока не имеет терминалов для топлива.



По словам министра экономики Роберта Хабека, правительство завершает работу над законом, который ускорит процесс утверждения проектов СПГ.



По данным Нижней Саксонии, район в Северном море, где планируется начать добычу, обладает потенциалом добычи до 4 миллиардов кубометров в год. Поставки будут разделены между Нидерландами и Германией. План олжен получить одобрение в парламенте Нижней Саксонии в конце мая, сообщил представитель ONE-Dyas. Компания также ожидает получить одобрение от голландских властей в ближайшие недели.