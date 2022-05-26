Германия договорилась о закупке сжиженного газа у США

Американская компания Sempra Energy сообщила, что будет продавать около 2,25 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год крупнейшему производителю электроэнергии Германии RWE AG, который намерен отказаться от российского природного газа.
Об этом говорится в официальном заявлении компании.
Газ будет поступать с первой фазы проекта Port Arthur LNG в Техасе. Контракт планируется заключить на 15 лет.
RWE Supply & Trading и Sempra Infrastructure подписали соглашение о намерениях по поставкам сжиженного природного газа из техасского проекта «Порт-Артур» для европейского предприятия RWE. Условия предусматривают переговоры и подписание окончательного 15-летнего контракта на поставку и закупку примерно 2,25 млн тонн СПГ в год.
Газ будет поступать с первой фазы проекта Port Arthur LNG в Техасе. Контракт планируется заключить на 15 лет.
RWE Supply & Trading и Sempra Infrastructure подписали соглашение о намерениях по поставкам сжиженного природного газа из техасского проекта «Порт-Артур» для европейского предприятия RWE. Условия предусматривают переговоры и подписание окончательного 15-летнего контракта на поставку и закупку примерно 2,25 млн тонн СПГ в год.
Генеральный директор RWE Supply & Trading Андре Страке отметил, что компания рада объединить усилия с Sempra Infrastructure, одной из ведущих компаний в сфере инфраструктуры СПГ в США. По его словам, «это партнерство будет способствовать диверсификации портфеля поставок газа RWE и Германии и, таким образом, повысит безопасность поставок в Европе на долгосрочной основе».
Германия начала активно развивать инфраструктуру для приема СПГ, чтобы как можно быстрее отказаться от газа из россии. В частности, немецкое правительство выделило 3 млрд евро на строительство четырех плавучих терминалов, которые могут заработать уже зимой. До вторжения россии в Украину Германия была единственной крупной страной ЕС, не обладающей собственной инфраструктурой для приема танкеров с СПГ и его последующей регазификации.
Ранее сообщалось, что Sempra Energy договорилась с польской Polish Oil & Gas о ежегодных поставках 3 млн тонн СПГ в течение 20 лет. Американские компании экспортируют рекордные объемы сжиженного природного газа в ЕС на фоне стремления стран региона снизить зависимость от российского сырья.
Германия начала активно развивать инфраструктуру для приема СПГ, чтобы как можно быстрее отказаться от газа из россии. В частности, немецкое правительство выделило 3 млрд евро на строительство четырех плавучих терминалов, которые могут заработать уже зимой. До вторжения россии в Украину Германия была единственной крупной страной ЕС, не обладающей собственной инфраструктурой для приема танкеров с СПГ и его последующей регазификации.
Ранее сообщалось, что Sempra Energy договорилась с польской Polish Oil & Gas о ежегодных поставках 3 млн тонн СПГ в течение 20 лет. Американские компании экспортируют рекордные объемы сжиженного природного газа в ЕС на фоне стремления стран региона снизить зависимость от российского сырья.
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