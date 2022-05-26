Германия договорилась о закупке сжиженного газа у США

14:19 26 мая Киев, Украина

Американская компания Sempra Energy сообщила, что будет продавать около 2,25 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год крупнейшему производителю электроэнергии Германии RWE AG, который намерен отказаться от российского природного газа.

Об этом говорится в официальном заявлении компании.



Газ будет поступать с первой фазы проекта Port Arthur LNG в Техасе. Контракт планируется заключить на 15 лет.



RWE Supply & Trading и Sempra Infrastructure подписали соглашение о намерениях по поставкам сжиженного природного газа из техасского проекта «Порт-Артур» для европейского предприятия RWE. Условия предусматривают переговоры и подписание окончательного 15-летнего контракта на поставку и закупку примерно 2,25 млн тонн СПГ в год.