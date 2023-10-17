Гендерный разрыв в оплате труда планируют сократить на 5% за 7 лет

08:42 17 октября Киев, Украина

Кабинет министров планирует к 2030 году сократить гендерный разрыв в оплате труда с 18,6% до 13,6% и уже реализует соответствующую стратегию.





Правительство разработало и утвердило Стратегию уменьшения гендерного разрыва Об этом сообщает Министерство экономики Украины.Правительство разработало и утвердило Стратегию уменьшения гендерного разрыва в оплате труда и начало ее реализовывать. Одна из основных целей – сократить разрыв в оплате труда мужчин и женщин с 18,6% до 13,6% к 2030 году. В общем, основное, что должно улучшить Стратегия:

усовершенствовать законодательство о равной оплате труда;

способствовать преодолению стереотипов и дискриминации по поводу профессий по признаку пола;

создать благоприятные условия для удобного совмещения семейных и профессиональных обязанностей.

Об этом рассказала первая вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко на мероприятии "На пути внедрения Национальной стратегии преодоления гендерного разрыва в оплате труда на период до 2030 года и вклад партнеров в этот процесс". Мероприятие прошло 14 октября с участием первой леди Елены Зеленской.

"Как и большинство развитых стран мира, Украина обязалась преодолеть гендерный разрыв в оплате труда за ближайшие 7 лет. российское нападение поставило эту большую работу под угрозу (...) Украина приняла принципиальное решение — развиваться несмотря на войну. И государство с этого пути не обращает, несмотря на то, что он иногда заминирован, иногда приходится преодолевать его под обстрелами", – прокомментировала Зеленская потребность гендерного равенства в работе.

Минэкономики добавляет, что разработало Национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда до 2030 года и представило ее в мае этого года. 15 сентября Кабмин принял стратегию и утвердил план ее реализации на 2023-2025 годы.