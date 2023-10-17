Гендерный разрыв в оплате труда планируют сократить на 5% за 7 лет

Кабинет министров планирует к 2030 году сократить гендерный разрыв в оплате труда с 18,6% до 13,6% и уже реализует соответствующую стратегию.
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
Правительство разработало и утвердило Стратегию уменьшения гендерного разрыва в оплате труда и начало ее реализовывать. Одна из основных целей – сократить разрыв в оплате труда мужчин и женщин с 18,6% до 13,6% к 2030 году. В общем, основное, что должно улучшить Стратегия:
Правительство разработало и утвердило Стратегию уменьшения гендерного разрыва в оплате труда и начало ее реализовывать. Одна из основных целей – сократить разрыв в оплате труда мужчин и женщин с 18,6% до 13,6% к 2030 году. В общем, основное, что должно улучшить Стратегия:
- усовершенствовать законодательство о равной оплате труда;
- способствовать преодолению стереотипов и дискриминации по поводу профессий по признаку пола;
- создать благоприятные условия для удобного совмещения семейных и профессиональных обязанностей.
Об этом рассказала первая вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко на мероприятии "На пути внедрения Национальной стратегии преодоления гендерного разрыва в оплате труда на период до 2030 года и вклад партнеров в этот процесс". Мероприятие прошло 14 октября с участием первой леди Елены Зеленской.
Минэкономики добавляет, что разработало Национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда до 2030 года и представило ее в мае этого года. 15 сентября Кабмин принял стратегию и утвердил план ее реализации на 2023-2025 годы.
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