Где в Украине выгоднее всего жить – список городов

08:53 01 Октябрь Киев, Украина

Ежемесячно Государственная служба статистики собирает данные о ценовой политике регионов, ценах на транспорт, жилье и еду. Тем самым составляя сводки об уровне жизни в том или ином украинском регионе.

Где дороже и дешевле жить

Черкасская область - 2877 грн;

Киев - 2559 грн;

Одесская область - 2431 грн;

Запорожская область - 2426 грн;

Киевская область - 2416 грн;

Днепропетровская область - 2379 грн;

Львовская область - 2279 грн;

Черновицкая область - 2275 грн;

Херсонская область - 2242 грн;

Николаевская область - 2214 грн;

Сумская область - 2213 грн;

Луганская область 2211 грн;

Кировоградская область - 2200 грн;

Закарпатская область - 2195 грн;

Харьковская область - 2178 грн;

Донецкая область - 2139 грн;

Волынская область - 2138 грн;

Винницкая область - 2124 грн;

Ивано-Франковская область - 2122 грн;

Полтавская область - 2098 грн;

Ровенская область - 2098 грн;

Тернопольская область - 2084 грн;

Хмельницкая область - 2081 грн;

Черниговская область - 2035 грн;

Житомирская область - 2010 грн.

Черкасская в рейтинге заняла первое место, в частности из-за дорогих стоматуслуг, цены на которые существенно превышают цены в других областях.

Где самая дешевая и самая дорогая еда

В среднем батон весом 500 г в Украине в августе можно было приобрести за 13,97 грн.

Самым дорогим он был на Волыни - 16,07 грн. Также дорогой батон на Львовщине и Одесской области. Зато дешевле купить батон могли жители Николаевщины - по 11,60 грн. Недалеко цены сбежали и в Днепропетровской и Черкасской.

Килограмм куриного филе в августе в среднем можно было приобрести за 87,39 грн.

Дешевле - в Харьковской области (81,75 грн), Львовской и Винницкой. Зато в Николаевской области, где был самый дешевый батон, курятину продавали дороже - почти за 97 грн. Также дорого покупали филе другие жители Юга - в Одесский и Херсонской областях.

Литр молока дороже обходился в Одесской области - почти 28 грн. Похожие цены - в Харьковской области, несколько дешевле - в Киеве. Зато дешевле молоко в августе лежало на полках магазинов во Львовской, Ровенской и Черновицкой областях - около 23 грн за литр. В среднем в Украине литр молока стоил 24 гривны 83 копейки.

Менее 8 грн за килограмм картофеля платили в августе жители Полтавской области. Дешево картофель обходилась также жителям Тернопольской и Черниговской областей. В среднем украинцы покупали картофель по 10,02 грн. Дороже платили в Киеве - 11,3 грн.

Пол-литровая бутылка украинского пива в августе обошлась украинском в 17,59 грн. Пиво по менее 16 гривен могли пить жители Запорожской, Кировоградской и Черниговской областей. А вот жители неоккупированной части Луганщины платить почти 20 гривен за бутылку.