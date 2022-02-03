«Газпром» увеличил объемы транспортировки газа через Украину

15:21 01 Февраль Киев, Украина

Стало известно, что «Газпром» постепенно наращивает объемы транзита газа через газотранспортную систему Украины.

По состоянию на 1 февраля российский поставщик газа увеличил объем до 107,7 миллионов кубометров. При этом в последние сутки в январе этот показатель достиг всего 54 миллионов кубометров.

Следует отметить, что среднесуточный объем газа через Украину в период января составлял порядка 54 миллионов кубометров, а это практически в два раза меньше, исходя из контрактов (109 миллионов кубометров). При этом минимально поставлялось в сутки 43 млн куб. м, а максимально — 74 млн куб. м.



Тем временем мощности «Ямал-Европа» по-прежнему остаются невостребованными, несмотря на бронь Газпрома 19,3 миллионов кубометров в сутки, из-за чего магистраль работала в реверсном режиме.



На февраль российский холдинг отказался уже и вовсе бронировать мощности участка газопровода, что свидетельствует об очередных ежедневных аукционах.