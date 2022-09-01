"Газпром" остановил поставки газа французской корпорации Engie

«Газпром» приостановил поставки крупнейшему французской компания Engie, она якобы не оплатила россии за "июльские поставки в полном объеме".
В "газпроме" заявили, что приостановят транспортировку газа с 1 сентября 2022 года. Восстановят якобы только тогда, когда получат оплату за июль в полном объеме.
В Engie ответили на упреки "Газпрома"
Франция эти действия россиян назвала шантажом. Министр энергетики Франции Агнес Панье-Рунаше заявила, что россия использует газ как оружие войны.
В Engie ответили на упреки "Газпрома"
Франция эти действия россиян назвала шантажом. Министр энергетики Франции Агнес Панье-Рунаше заявила, что россия использует газ как оружие войны.
Более того, исполнительный вице-президент Engie Клер Вейзанд заявила, что во Франции заполнены более 90% газовых хранилищ, тогда как в в целом в ЕС — на 80%.
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