Газ в Украине снова дорожает: прогноз отопительного сезона

10:39 10 Сентябрь Киев, Украина

Цены на тепло в Украине снова изменятся. Из-за разницы поставщиков и условий транспортировки никто не может дать точные данные, однако эксперты уверены, что повышение будет не меньше, чем на 15%

Как и почему изменятся цены

В Украине последние четыре года в 80% городов тарифы на тепло не покрывают себестоимость, рассказывает OBOZREVATEL директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины". Коммунальные предприятия работали в минус, их приходилось дотировать.

Последние два года ситуация даже обострилась. Если раньше тариф на газ (а это 80% в структуре тарифа на тепло) устанавливался сразу на отопительный сезон, то сейчас стоимость голубого топлива может меняться ежемесячно.

"Сейчас имеем второй отопительный сезон, когда мы заходим, не зная тариф на газ. Нет долгосрочного прогноза", – констатирует Павлюк. Вместе с тем, еще в прошлом году Кабмин принял постановление, которое разрешает менять тарифы на тепло без долгой процедуры согласования. Если раньше, чтобы повысить тариф на тепло, нужно было потратить от двух до четырех месяцев, то сейчас сделать это можно в том же месяце.

Фактически стоимость отопления для украинцев будет меняться ежемесячно. Если в октябре, вероятно, разница будет незначительной, то в разгар сезона, в декабре-феврале, газ может подскочить в цене от 5,8 до 7 грн за кубометр, рассказывает представитель Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.