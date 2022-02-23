Газ в Украине не подорожает - "Нафтогаз"

08:13 01 Октябрь Киев, Украина

Украинцы с замиранием сердца ждали подорожания газа, а значит – увеличение тарифов на тепло в новом отопительном сезоне 2020.

Газ в Украине дорожать не будет - в "Нафтогазе" пообещали, что после двухмесячного роста цены на газ останутся на нынешнем уровне. Ситуацию прокомментировал член наблюдательного совета профильной ассоциации.

"Мне кажется, это откровенно политическое решение. В Европе газ дорожает, и сейчас цена на газ в Украине должна была бы вырасти. Я считаю, что это такой шаг, чтобы не волновать украинцев перед выборами, чтобы они не были критично настроены. Я даже не сомневаюсь, что в ноябре эту цену приплюсуют", - сказал он.

По словам эксперта, если бы рынок газа действительно работал, то для потребителей газ стоил бы меньше.

"Проблема в том, что мы привязаны к европейскому газу, и "Нафтогаз" соответственно формирует цену. Но я бы на другое обратил внимание: "Нафтогаз Украины" является оператором и собственником компании "Укргазодобыча", которая добывает весь газ, который идет на нужды населения и теплокоммунэнерго. Это 14,5 млрд кубометров.

По условиям рынка газа, который заработал с 1 августа, весь этот газ должен был продаваться на бирже, аукционе и так далее. И все компании-поставщики бы могли его покупать. Тогда бы формировалась рыночная цена, и она была бы меньше, чем европейский газ, потому что отсутствовало бы транспортное плечо. В итоге экономия для людей, которые тратят 1,5 тысячи кубов в сезон, была бы в районе 2 тысяч гривен", - сказал он.