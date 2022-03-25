Газ в Украине достиг рекордной отметки в цене - 1,5 тысячи грн за кубометр

Рынок украинского газа достиг своего рекордного показателя - 1,5 тысячи грн за кубометр. Аналитики утверждают, что такая стоимость является историческим максимумом. Как показывают результаты торгов, стоимость выросла буквально за один день.

Эксперты говорят, что такая ценовая политика на ресурс объясняется высоким спросом на газ и дефицитом соответствующего предложения. Также стоимость газа сильно зависит от цены на европейском рынке. По состоянию на 1 июля в Европе газ стоил 15 936 грн за тысячу кубов.

Ранее стало известно, сколько газа накопила Украина в своих ПХГ. Запасы достигли 16 млрд кубометров. Это на 5 процентов, или на 900 млн метров кубических больше, чем на начало сезона закачки газа.