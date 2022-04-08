Газ в обмен на овощи: россия возвращается к торговле по правилам каменного века

20:46 06 апреля Киев, Украина





По его словам, сейчас ведутся исследования такой возможности с учетом имеющегося опыта. Россия и Турция могут перейти к торговле бартером, сообщил в среду глава Турецко-Российского делового совета Иззет Экмекчибаши.По его словам, сейчас ведутся исследования такой возможности с учетом имеющегося опыта.

«Турция в конце 80-х годов занималась бартерной торговлей, и это были успешные практики», - сказал Экмекчибаши.

Существенно увеличить торговлю в нацвалютах, по его словам, Москва и Анкара пока не готовы: для этого нужно увеличение взаимных гарантий.

«Если будет дана взаимная гарантия на 5 млрд долларов, то мы сможем экспортировать товаров на 5 млрд долларов в турецкой лире», - пояснил Экмекчибаши.