Газ в обмен на овощи: россия возвращается к торговле по правилам каменного века

Россия и Турция могут перейти к торговле бартером, сообщил в среду глава Турецко-Российского делового совета Иззет Экмекчибаши.
По его словам, сейчас ведутся исследования такой возможности с учетом имеющегося опыта.
По его словам, сейчас ведутся исследования такой возможности с учетом имеющегося опыта.
Существенно увеличить торговлю в нацвалютах, по его словам, Москва и Анкара пока не готовы: для этого нужно увеличение взаимных гарантий.
Торговля в лирах и рублях, по его словам, уже ведется, но ей препятствует волатильность курсов: в прошлом году турецкая валюта стала слабейшей в мире, а этом - пальму первенства на короткое время перехватил российский рубль.
По данным Федеральной таможенной службы, Турция является 7-м по обороту торговым партнером России с долей 3,7% и входит в топ-3 крупнейших клиентов «Газпрома».
В прошлом году в Турцию было поставлено российских товаров на 26,5 млрд долларов. Более 60% экспорта пришлось на энергоносители.
Из Турции в Россию завозится товаров существенно меньше - на 6,5 млрд долларов. Главная статья импорта - овощи, фрукты и орехи (около 20%).
По данным Федеральной таможенной службы, Турция является 7-м по обороту торговым партнером России с долей 3,7% и входит в топ-3 крупнейших клиентов «Газпрома».
В прошлом году в Турцию было поставлено российских товаров на 26,5 млрд долларов. Более 60% экспорта пришлось на энергоносители.
Из Турции в Россию завозится товаров существенно меньше - на 6,5 млрд долларов. Главная статья импорта - овощи, фрукты и орехи (около 20%).
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