Газ в Европе упал на 11%, дешевеет и нефть - причины

Биржевые торги по газу и нефти сдают свои позиции и понижают стоимость. Так. Согласно данные европейских торговых бирж, цена на газ обрушилась на 11%. В Нидерландах еще во вторник цена на хабе TTF резко упала с 464 долларов до 414 долларов.

Парадоксально, что цена газа упала с началом события, которое ранее было одним из главных страхов и драйверов месяца на газовом рынке - ремонта на экспортном российском газопроводе "Ямал-Европа", который к тому же никак не компенсируется увеличением транзита через Украину.

С начала года контракт "на день вперед" на TTF в среднем стоит уже $277 за тысячу кубометров. Более 80% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса.

Напомним, цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов во вторник вечером, отступив от многолетних максимумов, которых они достигли накануне на фоне сообщений о том, что встреча министров ОПЕК+ была отложена.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 по Киеву 6 июля составила $74,79 за баррель, что на $2,37 (3,07%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени до $73,57 за баррель, что на $1,59 (2,12%) ниже итогового значения предыдущей сессии.