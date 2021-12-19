«ГарПок» отчитался о прибыли
09:04 23 Ноябрь Киев, Украина
Практически сразу после смены руководства "Гарантированный покупатель" деятельность государственного предприятия начала приносить прибыль
. Причем значительно.
В бюллетене проведенного аукциона на Украинской энергетической бирже уточняется, что 22 ноября 2021 «ДП» удалось электроэнергию из ВДЭ (возобновляемые источники энергии) по декабрьским поставкам стоимостью 3422 гривны за МВт-час. Благодаря среднезавышенной цене "ГарПок" принес в бюджет более 200 миллионов гривен.
Более того, в предприятии сообщили, что им удалось ограничить поставки электроэнергии по ранее заключенным контрактам на 40%. Ограниченный объем ГарПок и реализовал на аукционе, причем установив рыночную цену.
Следует отметить, что ГП выставило на торги 96 720 МВтч, именно столько и удалось продать. Более того, цена вдвое превысила предыдущую, благодаря чему «Гарантированный покупатель» получил дополнительно 201,2 миллиона гривны. Вырученные денежные средства, как отмечают в предприятии, будут направлены на погашение долгов перед производителями зеленой энергии.
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