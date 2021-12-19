«ГарПок» отчитался о прибыли

09:04 23 Ноябрь Киев, Украина

Практически сразу после смены руководства "Гарантированный покупатель" деятельность государственного предприятия начала приносить прибыль . Причем значительно.

В бюллетене проведенного аукциона на Украинской энергетической бирже уточняется, что 22 ноября 2021 «ДП» удалось электроэнергию из ВДЭ (возобновляемые источники энергии) по декабрьским поставкам стоимостью 3422 гривны за МВт-час. Благодаря среднезавышенной цене "ГарПок" принес в бюджет более 200 миллионов гривен.

Более того, в предприятии сообщили, что им удалось ограничить поставки электроэнергии по ранее заключенным контрактам на 40%. Ограниченный объем ГарПок и реализовал на аукционе, причем установив рыночную цену.