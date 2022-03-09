ФССУ выплатил 23,3 млн грн за умерших

Фонд социального страхования Украины подсчитал объем финансирования в период первых 5ти месяцев текущего года. Согласно данным, в 2021 году 5526 застрахованных украинцев умерли в период выполнения трудовой деятельности. Для сравнения – в 2020 году эта цифра составляла всего 4267 человек.

Помощь была выплачена семьям умерших или лицам, осуществившим погребение, в размере 4100 гривен. Общая сумма средств, которую ФССУ направил на этот вид расходов в течение 5 месяцев 2021 составляет 23,2 миллиона гривен. Назначение помощи осуществляется на основании свидетельства о смерти и оригинала выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на погребение или оригинала справки о смерти, выданной для получения пособия на погребение.

В исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины отметили, что пособие на погребение также предоставляется в случае смерти членов семьи, находившихся на иждивении застрахованного лица (не имели самостоятельных источников средств к существованию):

1) жены (мужа);

2) детей, братьев, сестер и внуков, не достигших 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до 18 лет (братьев, сестер и внуков - при условии, что они не имеют трудоспособных родителей), а студентов и учащихся средних профессионально-технических и высших учебных заведений с дневной формой обучения - до 23 лет;

3) отца, матери;

4) дедушки и бабушки по прямой линии родства.