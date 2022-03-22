ФССУ огласил средний размер выплат по больничному в Украине

Очень многие граждане не соглашаются уходить на больничный, потому что боятся потерять в зарплате. А те, кто работает без официального оформления, порой и хотели бы на него пойти, но им никто не оплатит дни болезни. Сейчас, когда в мире бушует коронавирус, вопрос потери заработка за время болезни встал особенно остро. Так сколько же получают украинцы по больничному?

По итогам трех кварталов среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности, который Фонд социального страхования Украины (ФССУ) предоставляет в случае болезни, травмы или ухода за больным членом семьи, достиг 326 грн, что на 18,6% больше по сравнению с сумой за тот же период 2019-го – 274,75 грн, сообщила пресс-служба фонда.

Увеличение компенсации утраченного заработка за время пребывания на больничном в ФССУ объясняют ростом средней зарплаты.

С начала года фонд направил на выплату больничных 7,5 млрд грн, а финансирование осуществляется в оперативном режиме в течение одного рабочего дня.

Стоит отметить, что основанием для начисления материального обеспечения является заявление-расчет, поданное работодателем. Документы можно отправлять в электронном виде с применением цифровой подписи.