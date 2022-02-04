Франция и Украина укрепляют экономические отношения

Франция и Украина подписала сегодня соглашения. Общая сумма документаций б экономике и финансов составляет 1,3 млрд евро. Подписание документов состоялось в рамках визита министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра в Украину.

Соглашения касаются проектов в сфере обеспечения питьевой водой, мобильности, безопасности и гражданской защиты, уточнил Ле Мэр. По словам министра французско-украинские экономические отношения развиваются достаточно динамично. Товарооборот между двумя странами по итогам 2020 года составил 1,6 млрд евро.

"Сейчас мы хотим укрепить и ускорить экономическое сотрудничество между нашими странами. Это цель моего визита в Киев", – подчеркнул Брюно Ле Мэр.

Также министр отметил, что Франция готова обсуждать с Украиной локализацию производства по трем крупным контрактам на поставку 55 вертолетов на 550 млн евро, 20 патрульных катеров на 135 млн евро и 370 высотных подъемника для пожарных машин на 300 млн евро.