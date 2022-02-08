Форма выплат алиментов может быть разной - Минюст

Министерство юстиции Украины на основании реального случая рассказало, как можно возместить алименты. Например, при договоренности родителей, плательщик алиментов может подарить ребенку недвижимость – это будет засчитано в счет выплат. Такой случай министерство рассмотрело в Полтавской области.

Там процесс уплаты алиментов не начался с вступлением в силу решения суда. Поэтому отец, который имел заботиться о финансовом благополучии своих детей, накопил 103 000 гривен долга и временно был лишен некоторых прав.

«Государственные исполнители Лубенского горрайонного отдела государственной исполнительной службы Северо-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (м. Суми) ограничили неплательщика в праве охоты, выезда за границу, управление транспортными средствами и пользование оружием», - отмечают в министерстве.

Кроме того, немалая сумма алиментного долга была увеличена штрафом за несвоевременную уплату средств в размере более 6000 гривен и 10 тысячами гривен исполнительного сбора. Поэтому, чтобы быстро разобраться с вопросом содержание семьи, гражданин решил заключить договор дарения. Благодаря этому дети получили в собственность дом, а истец отказалась от претензий по уплате алиментов.