ФЛП могут узнать свой долг по ЕСВ – ГНС

Государственная налоговая служба приняла решение публиковать ежемесячный отчет о долгах по единому социальному взносу. Первый такой отчет разместили 24 февраля 2021 года, и он содержит информацию о состоянии долга по ЕСВ на текущую дату.

Отныне ФОПы смогут узнать из открытых данных наличие долга по ЕСВ у себя или своих контрагентов. Это позволит более эффективно контролировать собственную отчетность перед государством.

ГНС также обнародовала сумму долга, составляет 21,6 млрд грн. Из них 12,5 млрд грн задолжали именно ФОПы, которых среди должников насчитывается почти 770 тыс. ФОПы, которые должны государству более 100 тыс. грн, составляют лишь 1% в общем количестве должников. А вот тех, кто имеет долг от 10 тыс. грн до 50 тыс. грн, насчитывается 41%.

Кроме ФОПов, среди должников государства более 87,5 тыс. компаний, долг которых составляет 9,1 млрд грн. Больше всего задолжали большие предприятия угольной и машиностроительной промышленности.