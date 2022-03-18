Фондовый рынок в Украине за три года

В Украине планируют создать свой фондовый рынок – об этом месяц назад заявила пресс-служба Кабинета министров. Сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что развитие инфраструктуры для этого проекта планируют выполнить за три года.

Известно, что глава Правительства поддержал инициативу о подписании меморандума с международными партнерами и стейкхолдерами. Так, документ будет включать пошаговую имплементацию по развитию необходимой финансовой инфраструктуры для развития фондового рынка в Украине.

«Нам нужны четкие проектные шаги, которые приведут к возникновению цивилизованного рынка. Политическая воля и поддержка правительства точно есть», – заявил Премьер.

Следует отметить, что создание фондовой платформы может занять три года. В правительстве надеются, что к работе будет привлечено как можно большее количество международных экспертов, которые уже имеют работающие финансовые модели в своих странах.

Напомним, что в Кабинете министров Украины назвали отсутствие фондового рынка Украины преступлением. Об этом сказал глава правительства Украины.

По словам чиновника, в стране спустя почти тридцать лет с момента независимости так и не заработал фондовый рынок, что является вопиющим преступлением против Украины.

Ранее сообщалось, что в украинском государстве стартовали переговоры со специалистами по вопросу создания фондового рынка. В Кабинете министров Украины выразили надежду, что представители Американской торговой палаты присоединятся к этой процедуре.