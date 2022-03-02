Фонд соцстраха выплатил украинцам 7 млрд гривен за больничные

Пресс-служба Фонда социального страхования опубликовала данные, согласно которым стали понятны цифры социальных выплат населению. Так, за первые десять месяцев 2020 года украинцы получили около 7 млрд гривен за больничные.

В частности, украинцы в течение трех кварталов провели около 21,5 млн дней на больничных в связи с травмами, болезнями, уходом за больными родственниками или на изоляции от коронавируса.

Для компенсации утраченного за эти дни заработка Фонд социального страхования направил почти 7 млрд гривен.

На сегодняшний день Фонд соцстраха профинансировал все заявления-расчеты, которые работодатели представили в полном объеме в течение января-сентября 2020 года. Фонд соцстраха за 8 месяцев профинансировал больничных на 6,1 млрд гривен.