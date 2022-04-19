Фонд соцстраха выплатил 38 млн гривен на погребения

В течение января-октября 2020 Фонд соцстрахования Украины предоставил пособия на погребение семьям 9121 застрахованного лица, умершего в период трудовой деятельности. За тот же период 2019 было осуществлено 9109 пособий на погребение.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины.

Как сообщается, помощь была выплачена семьям умерших или лицам, осуществившим погребение, в размере 4100 гривен. Общая сумма средств, которую ФССУ направил на этот вид расходов в течение 10 месяцев 2020 года, составляет 37,4 миллиона гривен.

При каких условиях предоставляется пособие на погребение:

Назначение помощи осуществляется на основании свидетельства о смерти и оригинала выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на погребение или оригинала справки о смерти, выданной для получения пособия на погребение.

Пособие на погребение также предоставляется в случае смерти членов семьи, находившихся на иждивении застрахованного лица (не имели самостоятельных источников средств к существованию):