Фонд соцстраха выплатил 38 млн гривен на погребения

В течение января-октября 2020 Фонд соцстрахования Украины предоставил пособия на погребение семьям 9121 застрахованного лица, умершего в период трудовой деятельности. За тот же период 2019 было осуществлено 9109 пособий на погребение.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины.
Как сообщается, помощь была выплачена семьям умерших или лицам, осуществившим погребение, в размере 4100 гривен. Общая сумма средств, которую ФССУ направил на этот вид расходов в течение 10 месяцев 2020 года, составляет 37,4 миллиона гривен.
При каких условиях предоставляется пособие на погребение:
Назначение помощи осуществляется на основании свидетельства о смерти и оригинала выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на погребение или оригинала справки о смерти, выданной для получения пособия на погребение.
Пособие на погребение также предоставляется в случае смерти членов семьи, находившихся на иждивении застрахованного лица (не имели самостоятельных источников средств к существованию):
- жены (мужа);
- детей, братьев, сестер и внуков, не достигших 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до 18 лет (братьев, сестер и внуков - при условии, что они не имеют трудоспособных родителей), а студентов и учащихся средних профессионально-технических и высших учебных заведений с дневной формой обучения - до 23 лет;
- отца, матери;
- деда и бабки по прямой линии родства.
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