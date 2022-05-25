Фонд борьбы с коронавирусом снова используют не по назначению

Кабмин выделил 1,3 млн грн из фонда борьбы с коронавирусом на выплаты по решению Международного центра по урегулированию инвестиционных споров, принятого по результатам рассмотрения дел против Украины.

"Выделить Министерству юстиции на безвозвратной основе 103000 тыс. гривен из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями для частичного восстановления расходов потребления по бюджетной программе 3601170" Платежи во исполнение решений зарубежных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины ", - указывается в документе.

В частности, деньги используют на осуществление мероприятий по погашению задолженности по решению Международного центра по урегулированию инвестиционных споров от 26 июля 2018 по делу № АRB / 14/19 по иску Компании "Сити-Стейт Н.В.", общества с ограниченной ответственностью "Компания по управлению активами "Практика", общества с ограниченной ответственностью "Кристалл-Инвест", общества с ограниченной ответственностью "Продиз" к государству Украина.

Минюст должен согласовать выделение средств с профильным комитетом парламента, а Минфин - внести после указанного согласования соответствующих изменений в роспись государственного бюджета.