Фонд по борьбе с COVID-19 увеличили на девять миллиардов

10:17 28 ноября Киев, Украина

Дискуссии на тему средств для COVID-фонда можно прекратить. Как стало известно, в правительстве этот вопрос уже решили. Еще 17 ноября был принят, а теперь вступил в силу закон об урегулировании задолженности между Нафтогазом и Укрнафтой. В результате будут погашены долги Укрнафты на 30,35 млрд гривен. Из которых 8,9 миллиарда гривен поступят в фонд по борьбе с COVID-19.

Согласно закону, сначала Нафтогаз получит от правительства 32,3 млрд гривен компенсации за поставки газа на условиях ПСО, признает эту компенсацию как доход, на который будет начислен налог на прибыль в размере 5,95 млрд гривен.

После этого Нафтогаз заплатит Укрнафте за 2,06 млрд куб. м газа 15,1 млрд гривен и авансовый платеж за газ будущей добычи (24,1 млрд гривен.).

Из этих средств Укрнафта должна погасить 30,35 млрд гривен долгов.

Таким образом, объем поступлений в спецфонд госбюджета составит 42,5 млрд гривен. В случае вычета 32,2 млрд гривен компенсации, которую должен получить Нафтогаз, возникает остаток 10,3 млрд гривен. 8,9 млрд пойдут в COVID-фонд, а 1,4 млрд - на угольную отрасль.

Также вступил в силу закон внесении изменений в госбюджет на 2020 год, которым на закупку лабораторного оборудования для борьбы с COVID-19 возьмут в кредит дополнительные 556,6 млн гривен у МБРР.

Напомним, в начале ноября Государственная аудиторская служба начала проверку Фонда борьбы с COVID-19.