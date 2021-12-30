Фонд госимущества сделает информацию о приватизации доступной

14:59 18 Август Киев, Украина

Фонд государственного имущества Украины планирует перевести приватизацию полностью на «прозрачный» учет. В 2020 году свыше 200 предприятий были переданы государством в частные руки и стандартизация процессов позволяет Фонду госимущества сделать эту информацию полностью доступной.

В частности, заместитель председателя ФГИУ Тарас Елейко заявил о готовности Фонда к проведению качественного процесса прозрачной приватизации предприятий, которые были переданы Правительством в управление Фонда для дальнейшей приватизации.

В этом контексте он рассказал о создании сборника инструкций и нормативно-правовых документов по приватизации, стандартизирует и настраивает работу всех органов приватизации - как центрального аппарата Фонда, так и его региональных отделений.

«Разработанный нами документ - это своего рода «Библия приватизации». В нем описаны все, до последней, детали, которые нужно учесть при выставлении каждого объекта на прозрачные приватизационные аукционы. Это поможет стандартизировать нашу работу и обеспечить быструю и прозрачную подготовку полученных в управление Фонда объектов для привлечения инвестиций», - пояснил Тарас Елейко.

По его словам, процесс приватизации состоит из пяти этапов: включение объекта в перечень приватизации, принятия объекта к сфере управления Фонда, подготовка к приватизации, организация продаж и маркетинг.

«Для описания этих шагов мы разработали и приняли 12 документов: регламенты, инструкции, правила. Они очень четко и подробно описывают каждый шаг в процессе приватизации. Теперь объекты по всей Украине будут подготовлены к приватизации с максимальным качеством раскрытия информации для привлечения инвестиций», - резюмировал заместитель Председателя ФГИУ.

Указанный сборник регулирует абсолютно все вопросы, касающиеся подготовки объектов к прозрачной приватизации: начиная от шаблонов приказов, и заканчивая углом наклона камеры при съемке объекта для публикации его фото на сайте.