Фонд гарантирования вкладов хранит 15,777 млрд гривен

Пресс-служба Фонда гарантированных вкладов сделала заявление о состоянии фонда на 01 ноября 2020 года. Согласно данным на счете ведомства находится 15,777 млрд грн вкладов от физических лиц.

От регулярного сбора в Фонд в январе-октябре 2020 года поступило 4 065,6 млн грн.

Выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банков, находящихся в управлении Фонда, в октябре 2020 года составляла 155,5 млн грн. Всего за январь-октябрь 2020 года вкладчики получили возмещения на общую сумму 347,0 млн грн. Общая сумма выплат в рамках гарантированного возмещения вкладчикам банков по состоянию на 1 ноября 2020 года составила 90,08 млрд грн.

По состоянию на 1 ноября 2020 года, в реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитывается 73 действующих банка. На начало ноября 2020 года продолжается ликвидация 48 неплатежеспособных банков, ликвидация 48 банков завершена.