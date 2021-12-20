"Фонд гарантирования вкладов является одним из оплотов коррупции в Украине", - мнение эксперта

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в октябре продал активы банков-банкротов на 77,5 млн. гривен. Об этом говорится в сообщении фонда.
«ФГВФЛ в октябре провел успешные аукционы по продаже ликвидируемых активов банков на общую сумму 77,5 млн гривен. В октябре проведено 298 открытых электронных аукционов, из которых 46 – результативные. Другие торги не прошли из-за отсутствия участников, заинтересованных в покупке активов», – говорится в сообщении.
В частности, успешно завершились аукционы по продаже активов 13 банков. В течение октября по результатам 46 успешных аукционов получена оплата на сумму 37,2 млн. гривен, из них по 8 сделкам уже заключены соответствующие договоры купли-продажи.
Все средства, вырученные от продажи активов, фонд направляет на расчеты с кредиторами неплатежеспособных банков.
Все средства, вырученные от продажи активов, фонд направляет на расчеты с кредиторами неплатежеспособных банков.
Михаил Стрельников, экономический эксперт, высказал свое мнение, отметив:
Эксперт объяснил, что на самом деле сейчас этот Фонд не подчиняется никому, и это, прежде всего, по словам Стрельникова, выгодно банкирам. Он напомнил, что в 2012 году банковское лобби фактически продавило новый Закон, который сейчас является действительным, антиконституционным. Об этом, кстати, говорил и Верховный суд Украины, который в свою очередь подал заявление в Конституционный суд на рассмотрение конституционности существования Фонда гарантирования.
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