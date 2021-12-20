"Фонд гарантирования вкладов является одним из оплотов коррупции в Украине", - мнение эксперта

19:21 17 Ноябрь Киев, Украина

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в октябре продал активы банков-банкротов на 77,5 млн. гривен. Об этом говорится в сообщении фонда.

ФГВФЛ в октябре провел успешные аукционы по продаже ликвидируемых активов банков на общую сумму 77,5 млн гривен. В октябре проведено 298 открытых электронных аукционов, из которых 46 – результативные. Другие торги не прошли из-за отсутствия участников, заинтересованных в покупке активов», – говорится в сообщении.

В частности, успешно завершились аукционы по продаже активов 13 банков. В течение октября по результатам 46 успешных аукционов получена оплата на сумму 37,2 млн. гривен, из них по 8 сделкам уже заключены соответствующие договоры купли-продажи.



Все средства, вырученные от продажи активов, фонд направляет на расчеты с кредиторами неплатежеспособных банков.

Михаил Стрельников, экономический эксперт, высказал свое мнение, отметив:

«10 миллиардов, 7 миллиардов... На самом деле, это не очень большие деньги. То есть выставляются действительно 7-10 млрд грн, но продается на 50 миллионов, 70 миллионов. То есть, в несколько раз цена ниже выставляемого лота. Это делается намеренно. На сегодняшний день, к сожалению, Фонд гарантирования вкладов является одним из оплотов коррупции в Украине. Немногие знают, что Конституционный суд уже с 2016 года никак не может рассмотреть (уже было несколько заседаний, последнее из которых состоялось несколько дней назад) по конституционности существования Фонда гарантирования в том виде, в котором он сейчас существует».

Эксперт объяснил, что на самом деле сейчас этот Фонд не подчиняется никому, и это, прежде всего, по словам Стрельникова, выгодно банкирам. Он напомнил, что в 2012 году банковское лобби фактически продавило новый Закон, который сейчас является действительным, антиконституционным. Об этом, кстати, говорил и Верховный суд Украины, который в свою очередь подал заявление в Конституционный суд на рассмотрение конституционности существования Фонда гарантирования.