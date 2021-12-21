Физлица наращивают вклады в банках

Согласно данным ФГВФЛ (Фонд гарантирования вкладов физических лиц) за период с января по октябрь (включительно) 2021 года физлица вложились на 3,6% больше (+21,8 миллиарда гривен), что в общей сложности составило размер суммы до 629,4 миллиарда гривен.
Для сравнения в 2020 году за такой же период (с января по октябрь, включительно) участники Фонда осуществили вклады больше на 100,6 миллиардов гривен, что говорит о приросте прошлого года на +21,2%.
Следует отметить, что заметно растет желание физлиц вкладывать в национальную валюту. Так, по состоянию на 1 ноября 2021 года гривневые вложения достигли показателя в 61,3%.
Более того, зафиксирован рост вкладов, которые превышают гарантированную сумму по возмещению (200 тысяч гривен). Их больше в текущем году, чем вкладов в гарантированном диапазоне (от 10 гривен до 200 тысяч гривен, соответственно). Следовательно за период с января по октябрь включительно, размер суммы вкладов физлицами по сверх гарантированной сумме выросла на 18,5 миллиардов гривен, а по отношению гарантированной суммы она составила за этот же период около 3,3 миллиардов гривен.
В Фонде гарантирования отметили, что данные показатели свидетельствуют в первую очередь о том, что украинцы научились в условиях пандемии развиваться, адаптировать бизнес-процессы. «Второй год подряд мы фиксируем рост депозитного портфеля банков-участников Фонда, хотя в этом году темпы прироста заметно притормозили», — уточнили в ФГВФЛ.
Замедление прироста, как заявили в Фонде, связано с изменениями условий карантинных ограничений. В это же время, наблюдается скачок роста вкладов по сверх гарантированной сумме, что говорит о реализации принятого решения ВР в повышении ставки максимальной суммы по гарантированному возмещению сначала до 400 тысяч гривен, а с 1 января 2023 года до 600 тысяч гривен.
Для сравнения в 2020 году за такой же период (с января по октябрь, включительно) участники Фонда осуществили вклады больше на 100,6 миллиардов гривен, что говорит о приросте прошлого года на +21,2%.
Следует отметить, что заметно растет желание физлиц вкладывать в национальную валюту. Так, по состоянию на 1 ноября 2021 года гривневые вложения достигли показателя в 61,3%.
Более того, зафиксирован рост вкладов, которые превышают гарантированную сумму по возмещению (200 тысяч гривен). Их больше в текущем году, чем вкладов в гарантированном диапазоне (от 10 гривен до 200 тысяч гривен, соответственно). Следовательно за период с января по октябрь включительно, размер суммы вкладов физлицами по сверх гарантированной сумме выросла на 18,5 миллиардов гривен, а по отношению гарантированной суммы она составила за этот же период около 3,3 миллиардов гривен.
В Фонде гарантирования отметили, что данные показатели свидетельствуют в первую очередь о том, что украинцы научились в условиях пандемии развиваться, адаптировать бизнес-процессы. «Второй год подряд мы фиксируем рост депозитного портфеля банков-участников Фонда, хотя в этом году темпы прироста заметно притормозили», — уточнили в ФГВФЛ.
Замедление прироста, как заявили в Фонде, связано с изменениями условий карантинных ограничений. В это же время, наблюдается скачок роста вкладов по сверх гарантированной сумме, что говорит о реализации принятого решения ВР в повышении ставки максимальной суммы по гарантированному возмещению сначала до 400 тысяч гривен, а с 1 января 2023 года до 600 тысяч гривен.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии