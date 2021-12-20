Фискальную службу в Украине ликвидируют

15:13 24 Июль Киев, Украина

Рабочий визит Дениса Шмыгаля в Брюссель обозначился еще одной важной новостью Премьер-министр Украины не только подписал меморандум и финансовой помощи, но и объявил о необходимости реорганизации Государственной фискальной службы.

Государственная фискальная служба - центральный орган исполнительной власти Украины, занимается государственной налоговой политикой, политика в сфере государственного таможенного дела, а также вопросами единого взноса на государственное соцстрахование и борьбой с правонарушениями налогового и таможенного законодательства.

По слова Дениса Шмыгаля, отмена ДФС фактически условием для второго транша макрофинансовой помощи для Украины.

"До конца года мы должны утвердить концепцию реформирования государственной налоговой службы", - заявил Шмыгаль.

Напомним, накануне правительственная делегация с участием министра финансов Сергея Марченко и главы НБУ Кирилла Шевченко подписала Меморандум и Кредитное соглашение с Европейской комиссией. Согласно документу, нам предоставлено 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.