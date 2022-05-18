Финляндия отказалась платить за российский газ в рублях

Финская госкомпания Gasum не приняла требование российской стороны о переходе на новую систему оплаты газа, говорится в распространенном сообщении компании.
В связи с этим Gasum предупредил о «повышенном риске» прекращения поставок газа из России. Компания отмечает, что готовилась к этой ситуации вместе с клиентами и властями страны. В летний период 2022 года Финляндия надеется на поставки газа из Эстонии, однако ограничения пропускной способности магистрали могут усложнить эту задачу.
В апреле этот газопровод не прокачивал газ, а с 1 мая непрерывно транспортирует топливо в Финляндию, свидетельствуют данные европейских газотранспортных операторов.
В Gasum сообщили, что намерены подать в арбитраж иск о пересмотре контракта на поставку газа. Помимо вопроса оплаты в рублях, подчеркнули в компании, у сторон есть и другие разногласия.
Финляндия покупает российский газ более 45 лет. Последний контракт был заключен в 2015 году, он должен действовать до конца 2031 года.
31 марта президент россии владимир путин подписал указ о торговле газом с «недружественными» странами. Согласно ему, оплата должна производиться с рублевого счета в российском банке. В конце марта семь крупнейших экономик мира — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США — единогласно отклонили это требование. Позже к ним присоединились Польша и Болгария, а Еврокомиссия объявила, что предложенная Россией схема оплаты является попыткой обойти санкции.
В настоящий момент уже прекращены поставки российского газа в Польшу и Болгарию из-за отсутствия приемлемого для партнеров способа оплаты. Позже в мае истекают сроки платежей, определенные и для других европейских стран, получающих газ из рф.
В связи с этим Gasum предупредил о «повышенном риске» прекращения поставок газа из России. Компания отмечает, что готовилась к этой ситуации вместе с клиентами и властями страны. В летний период 2022 года Финляндия надеется на поставки газа из Эстонии, однако ограничения пропускной способности магистрали могут усложнить эту задачу.
В апреле этот газопровод не прокачивал газ, а с 1 мая непрерывно транспортирует топливо в Финляндию, свидетельствуют данные европейских газотранспортных операторов.
В Gasum сообщили, что намерены подать в арбитраж иск о пересмотре контракта на поставку газа. Помимо вопроса оплаты в рублях, подчеркнули в компании, у сторон есть и другие разногласия.
Финляндия покупает российский газ более 45 лет. Последний контракт был заключен в 2015 году, он должен действовать до конца 2031 года.
31 марта президент россии владимир путин подписал указ о торговле газом с «недружественными» странами. Согласно ему, оплата должна производиться с рублевого счета в российском банке. В конце марта семь крупнейших экономик мира — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США — единогласно отклонили это требование. Позже к ним присоединились Польша и Болгария, а Еврокомиссия объявила, что предложенная Россией схема оплаты является попыткой обойти санкции.
В настоящий момент уже прекращены поставки российского газа в Польшу и Болгарию из-за отсутствия приемлемого для партнеров способа оплаты. Позже в мае истекают сроки платежей, определенные и для других европейских стран, получающих газ из рф.
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