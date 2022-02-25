Финансовый рынок под контролем, - заявили в национальном регуляторе

10:26 23 Февраль Киев, Украина

Валютный рынок Украины продолжает быть нестабильным на фоне тех геополитических изменений и волнений, которые угрожают стране из-за России.

При этом в Национальном банке Украины уверяют, что несмотря на такие изменения, регулятор будет контролировать ситуацию.



Говорят, что на текущей неделе спрос на валюту остается повышенным, учитывая действие психологического фактора.



«В то же время по-прежнему ситуация на валютном рынке остается контролируемой, несмотря на временный рост спроса на фоне сверхвысокой напряженности в информационной среде», – говорится в сообщении Говорят, что на текущей неделе спрос на валюту остается повышенным, учитывая действие психологического фактора.«В то же время по-прежнему ситуация на валютном рынке остается контролируемой, несмотря на временный рост спроса на фоне сверхвысокой напряженности в информационной среде», – говорится в сообщении НБУ



Также в Нацбанке говорят, что такие волнения не могут длиться долго и в скором времени на рынке возникнет так называемый эффект привыкания.