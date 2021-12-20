Финансовые международные резервы Украины увеличились

17:58 07 Июль Киев, Украина

Международные резервы Украины увеличились более чем на 3 млрд долл. в месяц. Теперь их общая сумма составляет 28,516 млрд долл. Последний раз такой уровень резервов фиксировался осенью 2012 года, сообщают в Национальном банке Украины.

Столь быстрое наращивание резерва, по мнению НБУ, обусловлено поступлением в Украине очередного транша финпомощи от Международного валютного фонда (МВФ), а также связанного с ним финансирования от международных партнеров. Еще одной причиной резервного скачка называют покупку валюты на межбанковском валютном рынке.

В частности, от МВФ Украина получила 2, 0764 млрд долл., От Евросоюза - еще 500 млн евро. Кроме этого, Украина заработала 353 млн евро от продажи валютных облигаций на внутреннем рынке. В июне НБУ выкупил 1155 млн долл.

Часть вырученных денег была потрачена на погашение государственного долга. На эту операцию потратили 1, 19 млрд долл. Текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяца будущего импорта. Этой суммы хватает для выполнения обязательств страны перед иностранными партнерами и обеспечения текущих операций правительства и Нацбанка.

Напомним, ранее НБУ существенно ослабил гривну на фоне отставки главы регулятора Якова Смолия. Кадровая перестановка в главном банке страны вызвала лавину критики от иностранных партнеров, но активно поддерживается украинскими депутатами.