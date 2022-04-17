Финансовые эксперты считают, что рост глобальной экономики может достичь рекордных результатов

Согласно прогнозам специалистов, мировая экономика в 2021 году может достичь рекордного показателя в 5,8%, первенство сулят китайской экономике.
Об этом свидетельствуют данные отчета "Мировое страхование: восстановление набирает обороты", которое опубликовало исследовательское подразделение швейцарского страхового гиганта Swiss Re Institute.
Согласно данным отчета, экономический рост окажет позитивное влияние на страховой сектор, где превысит тренд на 3,3% в этом году и на 3,9% — в 2022 году.
Согласно данным отчета, экономический рост окажет позитивное влияние на страховой сектор, где превысит тренд на 3,3% в этом году и на 3,9% — в 2022 году.
Авторы исследования считают, что экономическое восстановление после пандемии COVID-19 имеет неравномерный географический характер, так как главным тут является фактор эффективности вакцинации населения.
При этом эксперты отдают первенство китайской экономике, которая опережает по темпам роста другие страны.
Напомним, в июне Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings спрогнозировало рост мировой экономики на 6,3%.
При этом эксперты отдают первенство китайской экономике, которая опережает по темпам роста другие страны.
Напомним, в июне Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings спрогнозировало рост мировой экономики на 6,3%.
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