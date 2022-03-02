Финансовая помощь Швейцарии на цифровизацию Украины

Как сообщил Правительственный портал, в свете подписанного между украинским Министерством цифровой трансформации и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC) соглашения о расширении помощи на цифровизацию нашего государства Украина получит 193,7 млн гривен финансовой помощи.
Указано, что соглашение является продолжением Меморандума о сотрудничестве, который Швейцарское агентство развития и сотрудничества и Минцифры подписали еще в сентябре 2019 года.
Генеральный директор SDC Патриция Данци подчеркнула, что прогресс Украины в сфере цифровой трансформации впечатляет. В рамках Программы EGAP, которую поддерживает Швейцария, запущено много госсервисов нового поколения - еМалятко, автоматическая регистрация СПД, проект «Дія. Цифрова освіта», налоговые сервисы, регистрация места жительства.
Напомним, Минцифры представило национальный тест на цифровую грамотность госслужащих, которые смогут проверить уровень соответствующей компетентности на портале «Дія. Цифрова освіта», а также получить электронный сертификат и усовершенствовать необходимые навыки.
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