Финансовая помощь Швейцарии на цифровизацию Украины

Как сообщил Правительственный портал, в свете подписанного между украинским Министерством цифровой трансформации и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC) соглашения о расширении помощи на цифровизацию нашего государства Украина получит 193,7 млн гривен финансовой помощи.

Указано, что соглашение является продолжением Меморандума о сотрудничестве, который Швейцарское агентство развития и сотрудничества и Минцифры подписали еще в сентябре 2019 года.

«Финансирование в рамках проекта расширяется до 6 313 640 швейцарских франков (193,7 млн грн). Эти средства предоставляются на развитие е-услуг в сферах соцзащиты, пенсионного обеспечения, внедрения новых сервисов электронной демократии и повышения цифровой грамотности украинцев», - говорится в сообщении.

Генеральный директор SDC Патриция Данци подчеркнула, что прогресс Украины в сфере цифровой трансформации впечатляет. В рамках Программы EGAP, которую поддерживает Швейцария, запущено много госсервисов нового поколения - еМалятко, автоматическая регистрация СПД, проект «Дія. Цифрова освіта», налоговые сервисы, регистрация места жительства.

«Несколько новых цифровых сервисов по своим удобствам и скорости даже не имеют подобных аналогов в мире. Планируем и в дальнейшем поддерживать Украину в ее усилиях по цифровой трансформации, чтобы различные категории украинцев (в частности, уязвимые группы) имели равный доступ к госсервисам и инструментам электронной демократии», - сказала Данци.

Напомним, Минцифры представило национальный тест на цифровую грамотность госслужащих, которые смогут проверить уровень соответствующей компетентности на портале «Дія. Цифрова освіта», а также получить электронный сертификат и усовершенствовать необходимые навыки.