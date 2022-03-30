Финансовая инклюзия в Украине - НБУ

В Украине планируют ввести финансовую инклюзия, которая поможет всему населению пользоваться более выгодными финансовыми продуктами и услугами. Об этом заявила пресс-служба Национального банка Украины.
Этот проект реализуется в партнерстве и при финансовой поддержке Государственного секретариата экономических дел Швейцарии (SECO) и Фонда эффективного корпоративного управления правительства Великобритании в Украине (GGF).
Следует отметить, что многие украинский сих пор не имеют счетов в финансовых учреждениях, не экономят средства и не пользуются кредитами. Кроме этого, некоторые граждане до сих пор часто используют платежные карточки просто для снятия наличных в банкомате, а не для удобных безналичных платежей. Эти и другие проблемы призвана решить Национальная стратегия финансовой инклюзии.
Напомним, что на следующий год в НБУ дали прогноз о возвращении дефицита платежного баланса и об оттоке из страны валютных средств. Согласно выводам аналитиков регулятора отток валюты из Украины за всеми финансовыми операциями превысит ее притоков уже в 2021 году.
Ранее сообщалось, что в сентябре трудовые мигранты из-за рубежа прислали в Украину на 5,6% денежных средств больше, чем в сентябре прошлого года. По сведениям регулятора, в сентябре текущего года работники перевели в нашу страну 1,1 миллиарда долларов США.
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