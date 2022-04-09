Финансисты G20 утвердили соглашение о глобальном налоге

11:06 11 июля Киев, Украина

На саммите "Большой двадцатки" (G20) , который проходил в Венеции, министры финансов G20 наконец-то пришли к общему знаменателю и утвердили соглашение о глобальном налоге.

Об этом накануне сообщило Politico.



Отмечается, что на прошлой неделе документ также был одобрен представителями 130 стран. Он предусматривает установление минимальной налоговой ставки для транснациональных компаний в 15%.



Реформа была поддержана Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и должна помешать международным корпорациям переводить свои активы за рубеж для уклонения от уплаты налогов.



В своем совместном заявлении министры финансов стран G20 назвали соглашение историческим, отметив, что обсуждение его условий длилось много лет. По их мнению, реформа сделает международную налоговую архитектуру более стабильной и справедливой.



Окончательную редакцию документа должны одобрить лидеры "Большой двадцатки" на саммите организации в Риме в октябре.



По оценке ОЭСР, которая руководит переговорами по налогам, правительства ежегодно теряют от 100 млрд до 240 млрд долл из-за недополучения налогов.

Одновременно в Венеции прошла акция протеста, которая закончилась столкновениями с полицией.



Около 2000 активистов, экологов и социальных анархистов собрались, чтобы выразить протест против встречи «Большой двадцатки» (G20). Они считают неприемлемым тот факт, что небольшая группа людей решает судьбу миллиардов во всем мире.