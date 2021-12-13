Финансирование Министерства культуры – сколько и куда?

16:25 08 Июль Киев, Украина

Кабинет Министров Украины выделил миллиард гривен на поддержку сферы культуры и креативных индустрий. Решение приняли 8 июля во время заседания правительства.

«Найденные возможности выделения средств в размере одного миллиарда, которые пойдут в первую очередь на предоставление грантов в сфере культуры, искусств, креативных индустрий, в сфере туризма, институциональной поддержки в издательской сфере, на субсидии для кинопроектов и также для насущных потребностей по закупке средств индивидуальной защиты, оплату коммунальных услуг для заведении культуры», - сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Он добавил, что уменьшение доходов в сфере культуры составляют не менее 50%. Премьер-министр Денис Шмыгаль тоже поддержать сферу культуры. «Большинство стран Европы идут таким же путем, сфера культуры, информационных и креативных технологий нуждаются сегодня в поддержке. Они подверглись также непосредственного влияния карантина и коронакризы. Поэтому конечно мы должны поддержать - это и рабочие места, и развитие экономики », - уточнил он.

В то же время это постановление Минкульт должен в течение трех дней доработать с Министерством финансов, о чем на заседании попросил министр финансов Сергей Марченко.

Господин Ткаченко на своей странице в Facebook рассказал, куда пойдут выделенные средства:

590 млн грн - на гранты через Украинский культурный фонд для институциональной поддержки, стипендий самозанятым художникам, поддержки проектов в сферах культуры и искусств, креативных индустрий и туризма;

150 млн грн - на гранты через Украинский Институт Книги;

50 млн грн - на поддержку кино через Госкино;

100 млн грн - для проведения конкурса МКИП по отбору проектов на производство сериалов патриотического направления.

«Кроме того, заложили финансирование для создания электронного учета культурного наследия и культурных ценностей. Чтобы в дальнейшем, в частности, не возникало "случайных" новых застроек на их месте. И конечно - часть бюджета будет выделена на компенсацию потерь учреждениями культуры за период карантина: для оплаты коммунальных услуг, услуг по пожарной безопасности и охраны», - говорит министр.