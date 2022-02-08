Финансирование госпрограммы авиастроения: деловые ассоциации обратятся к правительству

18:01 08 Февраль Киев, Украина

Украина в рамках реализации Государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы инвестирует в развитие отрасли более 34 млрд. грн. Такие заявления прозвучали от правительства. Вот только в бюджете на текущий – 2022 год, являющийся стартом программы, средства на эти цели не заложены.



Задержки с выполнением принятых решений и программ приводят к дальнейшей потере рынков отечественным авиапромом, а также не позволяют выйти на серийное производство.



Об этом заявили в Украинском Союзе Промышленников И Предпринимателей (УСПП).



Такое мнение разделяют и другие деловые ассоциации, работодатели, профсоюзы. Следовательно, Национальный трехсторонний социально-экономический совет, антикризисный совет общественных организаций и т.д. готовят обращение на главу правительства, парламент и офис президента с аргументацией потребности внесения соответствующих изменений в госбюджет 2022. Причем это касается и программы ракетостроения, которая еще не принята и данный процесс тоже необходимо ускорить.

«Первое время независимости заказ самолетов «Антонова» для нужд Вооруженных Сил Украины – это огромный позитив, который нужно развивать в серийное производство. Для этого нужны ресурсы, откладывать финансирование в год нельзя», – отметили в УСПП.

Такую же позицию высказывали и на круглом столе руководства Минстратегпрома – министра Павла Рябикина – с представителями деловых кругов Украины. Участие в мероприятии приняли представители Федерации профсоюзов, Федерации работодателей машиностроительной индустрии, «Укравиапрома» и т.Д.



В настоящее время отрасль остро нуждается в целевых мерах, направленных на импортозамещение оборудования и комплектующих. Без этого нереально создание современной сертифицированной авиатехники.



В УСПП предлагает Кабмину совместно с представителями авиапрома разработать конкретный план действий – с соответствующими госзаказами, финансированием, условиями для развития отрасли.