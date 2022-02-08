Финансирование госпрограммы авиастроения: деловые ассоциации обратятся к правительству

Украина в рамках реализации Государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы инвестирует в развитие отрасли более 34 млрд. грн. Такие заявления прозвучали от правительства. Вот только в бюджете на текущий – 2022 год, являющийся стартом программы, средства на эти цели не заложены.
Задержки с выполнением принятых решений и программ приводят к дальнейшей потере рынков отечественным авиапромом, а также не позволяют выйти на серийное производство.
Об этом заявили в Украинском Союзе Промышленников И Предпринимателей (УСПП).
Такое мнение разделяют и другие деловые ассоциации, работодатели, профсоюзы. Следовательно, Национальный трехсторонний социально-экономический совет, антикризисный совет общественных организаций и т.д. готовят обращение на главу правительства, парламент и офис президента с аргументацией потребности внесения соответствующих изменений в госбюджет 2022. Причем это касается и программы ракетостроения, которая еще не принята и данный процесс тоже необходимо ускорить.
Задержки с выполнением принятых решений и программ приводят к дальнейшей потере рынков отечественным авиапромом, а также не позволяют выйти на серийное производство.
Об этом заявили в Украинском Союзе Промышленников И Предпринимателей (УСПП).
Такое мнение разделяют и другие деловые ассоциации, работодатели, профсоюзы. Следовательно, Национальный трехсторонний социально-экономический совет, антикризисный совет общественных организаций и т.д. готовят обращение на главу правительства, парламент и офис президента с аргументацией потребности внесения соответствующих изменений в госбюджет 2022. Причем это касается и программы ракетостроения, которая еще не принята и данный процесс тоже необходимо ускорить.
Такую же позицию высказывали и на круглом столе руководства Минстратегпрома – министра Павла Рябикина – с представителями деловых кругов Украины. Участие в мероприятии приняли представители Федерации профсоюзов, Федерации работодателей машиностроительной индустрии, «Укравиапрома» и т.Д.
В настоящее время отрасль остро нуждается в целевых мерах, направленных на импортозамещение оборудования и комплектующих. Без этого нереально создание современной сертифицированной авиатехники.
В УСПП предлагает Кабмину совместно с представителями авиапрома разработать конкретный план действий – с соответствующими госзаказами, финансированием, условиями для развития отрасли.
В настоящее время отрасль остро нуждается в целевых мерах, направленных на импортозамещение оборудования и комплектующих. Без этого нереально создание современной сертифицированной авиатехники.
В УСПП предлагает Кабмину совместно с представителями авиапрома разработать конкретный план действий – с соответствующими госзаказами, финансированием, условиями для развития отрасли.
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