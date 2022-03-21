Финансирование больничных выросло на 125% из-за коронавируса

Коронавирусные заболевания увеличили количество расходов по больничным листам на 125,1%. В 2021 году, по итогам мая, Фонд социального страхования Украины получил финансирование в размере 1,47 млрд гривен. Аналогичный период прошлого года потребовал гораздо меньше выплат – всего на сумму 0,65 млрд гривен.

Отмечается, что за прошлый месяц 256 тысяч граждан обратились за компенсацией. В прошлом году в этот период обратилось на 153 тысячи, или на 147% меньше.

Согласно информации, динамика роста количества листков нетрудоспособности и сумм наблюдается с осени прошлого года. Она связана с распространением коронавирусной болезни.

Размер выплат зависит от средней зарплаты работника и продолжительности страхового стажа. Выплаты осуществляются в рабочие дни, в зависимости от даты подачи заяви-расчета работодателем, по мере поступлений доли от ЕСВ на счет Фонда.