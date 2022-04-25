ФГИУ заработал 448 млн на спиртзаводах

Председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко сообщил про успехи торгов на протяжении 2020 года. Он отметил, что ФГИУ продал 8 спиртзаводов на общую сумму 448 млн грн.
Он отметил, что получение средств от приватизации не является конечной целью, ведь дальнейшие инвестиции в эти объекты имеют превзойти эффект от приватизации.
Как сообщал Укринформ, в октябре новых владельцев нашли шесть объектов ГП «Укрспирт». Только от этих продаж бюджет должен получить более 268 млн гривен. ФГИУ ожидает, что от приватизации 41 объекта спиртовой отрасли поступят около 2 млрд грн.
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