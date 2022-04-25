ФГИУ заработал 448 млн на спиртзаводах

14:55 26 ноября Киев, Украина

Председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко сообщил про успехи торгов на протяжении 2020 года. Он отметил, что ФГИУ продал 8 спиртзаводов на общую сумму 448 млн грн.

"Мы сейчас уже провели 8 успешных аукционов по приватизации спиртовых заводов, общая сумма - 448 млн грн", - сказал Сенниченко.

Он отметил, что получение средств от приватизации не является конечной целью, ведь дальнейшие инвестиции в эти объекты имеют превзойти эффект от приватизации.

"До конца года мы еще успеем провести около 10 аукционов", - добавил глава Фонда.

Как сообщал Укринформ, в октябре новых владельцев нашли шесть объектов ГП «Укрспирт». Только от этих продаж бюджет должен получить более 268 млн гривен. ФГИУ ожидает, что от приватизации 41 объекта спиртовой отрасли поступят около 2 млрд грн.