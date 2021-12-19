ФГИУ вернет Азовский завод стране

Фонд государственного имущества Украины рассказал о планах ведомства. Среди прочих – возвращение на баланс государства Азовского судоремонтного завода. Акт приема-передачи уже подписан представителями, ждем окончательной передачи.

В фонде говорят о том, что хотят уберечь предприятие от остановки и массового увольнения работников. Ведь сейчас судоремонтный завод в критическом состоянии — с 1 февраля корабли перестали поступать к причалам.

А более чем полтысячи сотрудников — остались без работы: все сотрудники перешли в простой и получают лишь две трети заработной платы. На рабочих местах остаются только те, кто поддерживает критическую инфраструктуру. Поэтому сейчас на заводе оценивают имущество — чтобы передать его государству.

Напомним, что Фонд государственного имущества хочет передать для приватизации три торговых морских порта: «Скадовск», «Белгород-Днестровский» и «Усть-Дунайск». Последние два находятся в Одесской области.