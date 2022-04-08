ФГИУ распродает государственное имущество – 37 объектов

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) принял решение распродать 37 государственных объектов в период с 9 по 13 ноября 2020 года. Согласно данным за неделю состоятся онлайн-аукционы для желающих приобрести в аренду госимущество.

С 9 по 13 ноября 2020 года Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) запланировал провести 37 онлайн-аукционов по аренде объектов государственной собственности разной категории.

Как сообщает пресс-служба ФГИУ, открытый доступ к аукционам, прозрачные правила и единая для всех участников процедура торгов дают возможность потенциальным арендаторам легко арендовать качественные государственные активы для старта и развития собственного дела.

В частности, на этой неделе участники открытых торгов смогут побороться за помещения в терминале D международного аэропорта "Борисполь", помещение для хранения и ремонта лодок в Херсоне, за ремонтно-механическую мастерскую на Волыни и здание в центре Житомира.