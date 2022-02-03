ФГИУ продаст на аукционе имущество сахарных заводов

20 мая в Украине состоятся аукционы по продаже государственного имущества. Согласно информации Фонда государственного имущества Украины на аукционе будут выставлены объекты Винницкой области. Всего их насчитывается четыре.
Итак, на этот раз на продажу предлагают следующие объекты:
- Нежилые помещения столовой, гостиницы и подвал, крыльца, лестницы общей площадью 602,2 кв.м, не вошедшие в уставный капитал ОАО «Уладовский сахарный завод». Начальная стоимость - 310 725 гривен.
- Столовая-клуба общей площадью 439,3 кв.м, не вошла в уставный капитал ОАО «Махаринецкий сахарный завод». Начальная стоимость - 109 825 гривен.
- Нежилое здание с входным площадкой общей площадью 78,7 кв.м, не вошедшая в уставный капитал ОАО «Немировский сахарный завод». Начальная стоимость - 120 254 гривен.
- Столовая общей площадью 609,9 кв.м, не вошла в уставный капитал ОАО "Завод" Луч ". Начальная стоимость - 829 464 гривен.
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