ФГИУ продаст на аукционе имущество сахарных заводов

20 мая в Украине состоятся аукционы по продаже государственного имущества. Согласно информации Фонда государственного имущества Украины на аукционе будут выставлены объекты Винницкой области. Всего их насчитывается четыре.

Итак, на этот раз на продажу предлагают следующие объекты: