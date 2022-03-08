ФГИУ продаст конструкторское бюро за 1 млн гривен

Фонд государственного имущества продолжает пополнять государственный бюджет за счет приватизации больших и малых предприятий. Этим летом ФГИУ планируется выставить не только тюрьмы, спиртзаводы и хлебозаводы, но и небольшие предприятия и их имущество.

23 июня состоится онлайн-аукцион по приватизации единого имущественного комплекса государственного предприятия «Особое конструкторское бюро «ЭЛМИС» », что находится в Запорожье. Стартовая цена на актив составляет 1 089 200 грн, а прием заявок на участие в аукционе продлится до 22 июня. Об этом сообщается на сайте Фонда госимущества (ФГИ).

Основным видом деятельности согласно уставу является ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования промышленного назначения. Среди других видов деятельности: производство компьютеров и периферийного оборудования, оптовая торговля машинами, оборудованием и другими продуктами.

Предприятие владеет недвижимостью на ул. Новостроек, 7, которая составляет 3/50 (три пятидесятых) части здания общей площадью 9339,5 м². В собственности ГП «ЭЛМИС» также оборудования, необходимое для осуществления уставной деятельности.