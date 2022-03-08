ФГИУ продал завод «Укрспирта» за 101 млн гривен

Фонд государственного имущества продал объект «Укрспирта». Новый аукцион принес в государственный бюджет 101 млн гривен. Согласно информации, приватизации теперь подлежит имущество Караванского места осуществления деятельности и хранения спирта.

Как сообщает пресс-служба Фонда госимущества, за право собственности на торгах боролись трое участников, которые увеличили стартовую цену в 4,4 раза – с 23,1 млн грн до 101 млн грн.

Предприятие было основано в 1837 году и прошло модернизацию в 2019 году. Активы сосредоточены в двух селах на Харьковщине: Караван и Барчаны. Общая площадь земельных участков – 78,5 га. Отмечается, что всего по результатам 2020-2021 года в государственный бюджет должны поступить 1,5 млрд грн от приватизации спиртовых активов.

Всего на приватизацию государство планирует выставить 41 спиртзавод, входящий в госпредприятие "Укрспирт" и еще 37 заводов, объединенных в концерн "Укрспирт".