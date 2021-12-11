ФГИУ продал спиртзавод за 181 млн грн

Фонд государственного имущества продал имущество «Мышковицкого спиртзавода» в рамках программы приватизации. Согласно информации, продажа состоялась за стоимость, в 25 раз превышающую стартовую цену.

По данным на портале «ProZorrо.Продажи», к участию в торгах допустили восемь компаний. В частности, конкурентами победителя выступили компании «Биоагроэнерджи» и «Бучачтрансагробизнес» с предложениями в 85 млн грн. Отмечается, что спиртзавод выкупила компания «Энерджи Солюшнс Украина» (Черниговская область) за 181 млн грн.

В Едином госреестре юрлиц и физлиц-предпринимателей указано, что компанию «Энерджи Солюшнс Украина» с уставным капиталом в 1 тыс. гривен зарегистрировали в августе 2019-го. Основная деятельность — дистиляция, ректификация и смешивание спиртных напитков (до этого производила электроэнергию). Конечный бенефициар — экс-спортсмен по борьбе греко-римского стиля Сурен Геворкян и экс-секретар исполкома Святопетровского сельского совета Киевской области Виктор Сопивник.

По информации Фонда госимущества, производственные мощности «Мышковицкого спиртзавода» расположены в Тернопольской области (площадь — 13,85 га, 511 наименований зданий, подвижного и другого имущества). В Фонде уточняют, что в конце прошлого года было приватизировано отдельное имущество этого завода в пгт. Дружба (база материально-технического снабжения).