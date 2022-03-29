ФГИУ продал объект «Укрспирта» за 68 млн гривен – подробности аукциона

Вчера пресс-служба Фонда государственного имущества Украины опубликовала информацию о продаже объекта «Укрспирт». Согласно отчету ведомства «Мартыновское место осуществления деятельности и хранения спирта» было продано за 68,1 млн гривен.

«За право собственности на открытых торгах соревновались трое участников, увеличили цену в 2,2 раза со стартовых 31 млн грн до 68,1 млн грн», - говорится в сообщении.

Отметим, что предприятие находится в с. Мартыновка Жмеринского района Винницкой области и имеет в своем распоряжении необходимые средства для изготовления спирта.

«Победитель аукциона должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и осуществить расчет - после этого процесс приватизации объекта будет считаться официально завершенным. В случае, если победитель аукциона отказывается подписывать протокол, уплаченный им гарантийный взнос в размере 3,1 млн грн будут перечислены в госбюджет, а право на подписание протокола и заключения договора перейдет к участнику, который занял второе место», - объясняют в фонде.

Если же и заняв второе место участник откажется от покупки, то объект будет в кратчайшие сроки выставлен на новый аукцион без уменьшения стартовой цены.