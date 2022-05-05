ФГИУ принес в бюджет свыше 1,4 млрд гривен

Фонд государственного имущества опубликовал данные, по которым видно поступления в бюджет. Согласно цифрам, в 2020 году в рамках программы приватизации было заработано свыше 1,4 млрд гривен.

В ведомстве уточнили, что в список объектов малой приватизации на 2020 год были включены 233 государственных предприятия. В течение года были проданы такие объекты:

ГП «Броварской оптовый рынок» (44 500 грн).

ГП «Богодуховский сельскохозяйственный учебно-курсовой комбинат» (6,9 млн грн)

ГП «Тульчинское производственное предприятие по племенному животноводству» (1,7 млн грн)

ГП «Центр по сертификации строительных материалов, изделий и конструкций » (6, 5 млн грн)

ГП «Орган по сертификации автоматизированных и автоматических систем управления и условий процесса перевозок на железнодорожном транспорте» (5,9 млн грн)

Черкасское государственное коммерческое жилищно-бытовое предприятие «Жилсервис» (18, 1 млн грн)

ГП «Центр строительного и энергоэффективного инжиниринга» (15,6 млн грн).

Кроме того, также было продано с аукциона предприятие «Киевпассервис» за 230 млн грн, и киевский отель «Днепр» за 1,1 млрд грн.

«Таким образом, от приватизации вышеупомянутых объектов получено 1, 419 896 тыс грн», - подсчитали в Фонде госимущества.

Также сейчас еще ожидается поступление 28,8 млн грн от продажи отеля «Славянский».

В ФГИ отметили, что до конца этого года в рамках малой приватизации планируют продать еще четыре объекта:

«Литинский автобусный парк» (6,7 млн грн)

«Научно-исследовательский институт «Гелий» (2,5 млн грн)

«Александрийский шелкорад» (9,2 млн грн)

«Научно-технический центр оценки соответствия в строительстве «Стройцентр» (58 тыс грн).

Что касается аукционов по продаже объектов большой приватизации, то они не проводятся до конца карантина в Украине, добавили в Фонде.