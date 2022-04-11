ФГИУ представил свой новый сервис, который позволяет оценивать недвижимость украинцев без лишних финансовых затрат – подробности

Пресс-служба Фонда государственного имущества Украины рассказала о новом Сервисе ведомства. Его основная функция – бесплатная оценка недвижимости для жителей Украины. Целью создания Сервиса автоматической оценки объектов недвижимости стало уменьшение коррупционных связей, а также уменьшение расходов граждан. Об этом рассказал глава Фонда Дмитрий Сенниченко.

«Справедливая оценка активов и имущества - одна из составляющих элементов экономической стабильности и фактором повышения доверия инвесторов к Украине. А также справедливостью для украинских граждан и бизнеса, чьи активы должны иметь настоящую рыночную стоимость», - прокомментировал нововведение Сенниченко.

По его словам, создание и запуск в эксплуатацию Сервиса автоматической оценки объектов недвижимости является одним из этапов комплексной реформы сферы оценки, которую проводит Фонд госимущества.

Первый этап состоялся в феврале 2020 года, когда были ликвидированы площадки-посредники, уже сэкономило украинцам более 1 млрд гривен. Второй этап - Фонд госимущества работает над ликвидацией так называемой «фракционной оценки» - земля и недвижимость на ней должны оцениваться вместе, а не по отдельности. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде и ожидает рассмотрения народными депутатами.

Напомним, в течение 2017-2020 годов Государственный бюджет из-за некачественного прогнозирования получил 2,6 млрд грн арендной платы за пользование государственным имуществом.