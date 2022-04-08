ФГИУ пополнил бюджет на 3 млрд гривен

Пресс-служба Верховной Рады заявила о результатах подведения итогов работы Фонда государственного имущества за 2019 год. Согласно данным ФГИУ перечислил в государственный бюджет Украины около 3 млрд гривен.

"Председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко проинформировал о результатах работы ведомства в 2019 году. Председатель Фонда государственного имущества отметил, что в прошлом году было приватизировано 394 объектов, почти 3 млрд гривен Фонд перечислил в государственный бюджет ", - говорится в сообщении.

При этом от приватизации в бюджет поступило 549, 47 млн гривен.

В то же время член Счетной палаты Ирина Иванова представила позицию ведомства, в частности, палата выявила расхождения в цифрах.

"Она очертила ряд недостатков, в частности по поводу количества имущественных комплексов госпредприятий, переданных в управление; ситуации с объектами малой приватизации, в частности, занижением стартовой цены; недостаточного контроля корпоративных прав и др. Кроме того, не было поступлений от объектов большой приватизации ", - гласит сообщение.

Наконец, комитет решил принять к сведению озвученную информацию и подготовить соответствующие обращения и предложения Кабмина по урегулированию законодательных пробелов.